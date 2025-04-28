Мошенники, смерть Паши Техника и ипотека вошли в топ-10 тревожностей

Мошенники, смерть Паши Техника и ипотека вошли в топ-10 тревожностейИх рейтинг на основе данных из медиа и соцсетей составил КРОС
Мошенники, последствия произошедшего в декабре 2024 г. разлива нефтепродуктов в акваториях Азовского и Черного морей, а также смерть рэпера Паши Техника попали в топ-10 тревожностей россиян в I квартале 2025 г. (что больше всего беспокоило людей – см. график). Соответствующие результаты зафиксированы в исследовании «Национальный индекс тревожностей. КРОС», с которым ознакомились «Ведомости».
Актуальные события в КРОС оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявляют суммарный индекс тревожности (отдельно выделяется «индекс приживаемости» проблем, который измеряется по длительности и глубине их обсуждения). При оценке соответствующих материалов/сообщений анализируется лексика, которая указывает на беспокойство при описании событий, пояснили в КРОС, т. е. это не просто яркие новости последнего времени.
На 1-м месте по суммарному показателю оказались финансовые и телефонные мошенники, говорится в исследовании. «Несмотря на все принимаемые властью меры, включая вступившую в силу с 1 марта законодательную норму о возможности установить самозапрет на кредиты, вал сообщений в СМИ и соцмедиа о новых способах мошенничества и их жертвах не спадает, – поясняют авторы. – Фактически граждане поставлены в такую ситуацию, что практически любой звонок с незнакомого номера теперь воспринимается ими как мошеннический».
Страх общества перед мошенниками связан с чувством беспомощности перед их схемами, говорит социальный психолог Алексей Рощин. «Люди ничего сделать против них не в состоянии, мошенники это осознают и пользуются людскими страхами. Но и СМИ тоже свою лепту вкладывают в усиление страха перед мошенниками, активно освещая все новые схемы», – сказал он «Ведомостям».
Тема последствий разлива мазута оказалась на 2-м месте, что свидетельствует о ее высоком общественном резонансе и важности для россиян, особенно накануне курортного сезона, отмечают в КРОС. «Помимо экологической угрозы (гибель флоры и фауны) и ситуации вокруг действий волонтеров <...> высказывались мнения о небезопасности для здоровья отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края (прежде всего в Анапе) и обсуждались возможные альтернативы ему», – говорится в материале.
Атаки дронов стали уже традиционным поводом для тревожности (3-е место по суммарному индексу и восьмое – по индексу приживаемости), который во многом превратился в обыденный, отмечают авторы доклада.
А попадание Паши Техника в больницу в Таиланде в конце марта и последовавшая за этим его смерть вызвали неожиданно бурную реакцию, прежде всего в соцсетях, говорят эксперты. Интернет-пользователи тревожились за судьбу 40-летнего деятеля андеграундной культуры и собирали средства на проведение операции. Рэпер, введенный врачами в состояние искусственной комы, умер 4 апреля от септического шока. По суммарному индексу тревожности смерть Паши Техника заняла 4-е место, а среди самых обсуждаемых тем – 1-е место.
«Культовый статус этой фигуры, вероятно, распространился за пределы узкой субкультуры, среди которой он был хорошо известен до своей смерти, что вызвало всплеск большого общественного интереса к его персоне», – отмечается в исследовании. Абсолютное большинство россиян ничего не слышали про Пашу Техника, говорит глава ВЦИОМа Валерий Федоров: «Просто других мощных поводов для тревожности стало меньше».
Поводом для тревоги стали уголовные дела в отношении так называемых инфоцыган (их обсуждали в первую очередь в соцсетях). «С одной стороны, выражаются опасения, что все больше людей становятся потребителями таких услуг, с другой – фиксируются опасения, что если власть принимает меры в отношении звездных персон в этой индустрии, то проблемы могут возникнуть и у обычных инфобизнесменов», – говорится в исследовании. В этом же ряду рассматриваются и опасения по поводу дальнейшей судьбы участников рынка эзотерических услуг (см. «Ведомости» от 23 апреля).
Безусловно, есть темы, которые постоянно присутствуют в повестке, соглашается социолог Денис Волков. Например, тема с блогерами цепляет людей в крупных городах тем, что речь идет о больших деньгах, говорит он. При этом яркие высказывания по подобным вопросам не означают, что людей реально тревожат такие темы, говорит эксперт.
Также тревогу в СМИ и соцсетях вызывает ситуация на рынке ипотеки, которая ввиду жесткой денежно-кредитной политики Банка России стала фактически недоступной для многих россиян. «Характерно, что в этом квартале почти все тревоги нишевые и связаны с интересами разных аудиторий», – отмечают тренд первой четверти 2025 г. авторы исследования. Депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов считает, что сопоставление данных КРОС показывает, что «информационный пузырь» не всегда отражает текущий общественный интерес. Пример – высокая упоминаемость смерти Паши Техника в соцмедиа, которая «вытащила» его в общем рейтинге, показало исследование КРОС.