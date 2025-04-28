Мошенники, смерть Паши Техника и ипотека вошли в топ-10 тревожностей

Поводом для тревоги стали уголовные дела в отношении так называемых инфоцыган (их обсуждали в первую очередь в соцсетях). «С одной стороны, выражаются опасения, что все больше людей становятся потребителями таких услуг, с другой – фиксируются опасения, что если власть принимает меры в отношении звездных персон в этой индустрии, то проблемы могут возникнуть и у обычных инфобизнесменов», – говорится в исследовании. В этом же ряду рассматриваются и опасения по поводу дальнейшей судьбы участников рынка эзотерических услуг (см. «Ведомости» от 23 апреля).