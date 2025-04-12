«Паша Техник – легенда»: как прощались с известным андеграундным рэпером

По дороге к храму я встретила пару молодых девушек в слезах. Но настроение тех, кто уже попрощался с Пашей Техником и тех, кто еще нес цветы, в большинстве случаев мало соответствовало печальному поводу. Проходящие мимо двое мужчин, лет по 35 лет, шутили: «Провожали всей деревней».