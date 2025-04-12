«Паша Техник – легенда»: как прощались с известным андеграундным рэпером

«Паша Техник – легенда»: как прощались с известным андеграундным рэперомОбстановка у храма в Лефортово напоминала что-то среднее между концертом и митингом
В московском храме Петра и Павла в Лефортово вечером 11 апреля завершилась церемония прощания с известным 40-летним рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). После этого артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Место там оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука.
Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде от септического шока. В конце марта его госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. К гибели артиста привела легочная инфекция.
Еще поднимаясь к выходу из метро в Лефортово я заметила на эскалаторе группу молодых людей примерно 20–25 лет. Они подпрыгивали на ступеньках эскалатора и скандировали «Паша Техник». У одного из них лицо было скрыто балаклавой.
Большей части из тех, кто шел к храму на прощание было примерно столько же – 20, максимум 40 лет. Очень быстро стало понятно, что желающих отправить рэпера в последний путь крайне много.
У выхода из метро стояли небольшие группы молодежи, которые что-то обсуждали. Парень рассказывал девушкам с важным видом: «Да, я его знал лично».
По дороге к храму я встретила пару молодых девушек в слезах. Но настроение тех, кто уже попрощался с Пашей Техником и тех, кто еще нес цветы, в большинстве случаев мало соответствовало печальному поводу. Проходящие мимо двое мужчин, лет по 35 лет, шутили: «Провожали всей деревней».
Атмосфера больше напоминала то ли обстановку у клуба, то ли митинг. Контингент, похоже, пришел практически тот же. Много неформально одетых молодых людей, девушки и юноши с цветными волосами и ярким макияжем.
Толпа заполнила все ближайшие к месту прощания улицы. Пока я пробиралась сквозь людей, заметила, что некоторые, поняв, что подойти проститься легендой русского рэпа не получится, решили помянуть его по народному обычаю. В толпе на тротуарах.
Некоторые «креативили». Две девушки держали плакат, уже пестревший десятками разноцветных надписей. Крупными буквами выделялись две: «Паша Техник RIP», «Kunteynir» (рэп-группа, в которой Техник вместе с МС Смешным был в 2000-е и 2010-е гг., до начала сольной карьеры).
Все тротуары ближайших к храму улиц были усеяны людьми. А ближе к месту прощания плотность только увеличивалась. В мегафон уже слышаться привычные любому, кто хоть раз был на массовом мероприятии, призывы к порядку: «Не мешайте проезду транспорта!».
Пробраться ко входу в храм, чтобы проститься с рэпером, практически невозможно. Но люди все равно стояли, в том числе в надежде увидеть хотя бы поминальный кортеж. В какой-то момент пришедших перестали пускать на церемонию, а ворота храма закрыли. К церкви подтянули ОМОН и автозаки.
В толпе шли разговорчики. Двое людей постарше пытались отгадать, из какого подразделения сотрудники правопорядка около храма. «Наверное, с разных, народу много», – говорит один из них. Другие обсуждали, как знакомого посадили за распространение.
Многие были с цветами. Гвоздики, розы, лилии яркими пятнами выделялись в толпе поклонников рэпера.
«Вас никого не пустит. Мероприятие закончилось. Все расходимся», – начали говорить в мегафоны полицейские за полчаса до того, как тело Паши Техника вывезли из храма.
Больше всего неудобств прощание доставило местным жителям. Иногда можно было заметить, как полицейский переводит через дорогу разгневанную сборищем пенсионерку или женщину с ребенком. Трамваям помогали проезжать несколько машин ДПС.
В какой-то момент люди начали передавать цветы по цепочке ближе ко входу в храм. Около входа в решетке забора образовался стихийный мемориал. Мужчина в бежевом пальто залез на забор и на габион положил букет красных гвоздик.
Из ворот храма в какой-то момент показался похоронный кортеж. Толпа его встретила овациями, большинство приблизилось к дороге и вскинуло телефоны для сьемки, начав скандировать «Па-ша Тех-ник», «Па-ша Тех-ник».
Полицейские тоже не остались в стороне, потребовав слезть с заборов и покинуть проезжую часть. Чтобы не было соблазна выходить с тротуара, вплотную к нему курсировала машина ДПС.
Кортеж убыл. Поклонники рэпера продолжали стоять вокруг храма. Некоторые продолжали нести цветы к стихийному мемориалу.
Минут через 15 большинство полицейских машин на всю мощность включили сирены, которые гудели не меньше 10 минут. Это подействовало. Большая часть поклонников потянулась к метро. Около ограды храма остались только самые ярые фанаты.
Опустевшие тротуары были усеяны мусором – бумажки, окурки, пустые пивные бутылки, часть из которых стояла на парапете забора. Около воткнутых в решетки роз и гвоздик – поллитровая бутылка «недобитого» виски.
Почти у каждого магазина по пути к метро толпились группы людей. Там была и молодежь, и люди постарше. Мужчина, одетый как «хипстер» 2010-х гг. с бородой и в светлом пуховике, выкрикивал цитаты из песен рэпера: «Я против наркотиков!..».
Проходящие мимо молодые люди откликались: «Паша Техник – легенда!». Хипстер подошел к стоявшему на перекрестке таксисту и попросил посигналить в честь рэпера. Таксист посигналил.
Часть тех, кто стоял вблизи магазинов, слушали треки музыканта. Надписи «Паша Техник RIP» и другие почти полностью покрывали несколько метров под окном местного «ВкусВилла».
Группа молодых людей в дутых пуховиках и толстовках, девушки с цветными волосами обсуждали события, связанные с исполнителем. «Я уверена, что Паша не хотел бы, чтобы мы плакали на его похоронах», – сказала одна из девушек. А около входа в метро те, кто не уехал на кладбище и не хотел расходиться, продолжали скандировать: «Па-ша Тех-ник».