В Москве завершилась церемония прощания с Пашей Техником
В столичном храме Петра и Павла в Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), сообщают «РИА Новости».
Корреспондент агентства передает, что проститься с Ивлевым пришли более 1000 человек. Среди них поклонники рэпера, его родные и друзья, бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), менеджер Марк Яровный, а также рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев).
Подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии поклонники рэпера скандировали имя артиста. За территорией церкви собрались огромные очереди. Также некоторые пришедшие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию.
Сообщается, что в течение всего мероприятия у места прощания дежурили сотрудники правоохранительных органов, позднее приехал ОМОН.
После прощания Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
В конце марта Паша Техник был госпитализирован в Таиланде. Его ввели в состояние искусственной комы, так как медики диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. 4 апреля Карицкая сообщила, что музыканта не стало. Ему было 40 лет. 7 апреля Яровный рассказал, что к гибели артиста привела легочная инфекция.
Ивлев был основателем группы Kunteynir. С юных лет он боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы музыкант был участником различных медийных проектов, включая поп-ММА и медиафутбол.