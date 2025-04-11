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В Москве завершилась церемония прощания с Пашей Техником

Ведомости

В столичном храме Петра и Павла в Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), сообщают «РИА Новости».

Корреспондент агентства передает, что проститься с Ивлевым пришли более 1000 человек. Среди них поклонники рэпера, его родные и друзья, бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук), менеджер Марк Яровный, а также рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев).

Подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии поклонники рэпера скандировали имя артиста. За территорией церкви собрались огромные очереди. Также некоторые пришедшие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. 

Сообщается, что в течение всего мероприятия у места прощания дежурили сотрудники правоохранительных органов, позднее приехал ОМОН. 

После прощания Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

В конце марта Паша Техник был госпитализирован в Таиланде. Его ввели в состояние искусственной комы, так как медики диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. 4 апреля Карицкая сообщила, что музыканта не стало. Ему было 40 лет. 7 апреля Яровный рассказал, что к гибели артиста привела легочная инфекция.

Ивлев был основателем группы Kunteynir. С юных лет он боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы музыкант был участником различных медийных проектов, включая поп-ММА и медиафутбол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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