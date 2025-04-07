Причиной смерти Паши Техника названа легочная инфекция
К гибели 40-летнего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) привела легочная инфекция, сообщил менеджер артиста Марк Яровный. По его словам, такое заключение тайских врачей указано в свидетельстве о смерти.
Яровный также добавил, что церемония прощания состоится в Москве и будет открытой. О точной дате, месте и времени он пообещал рассказать позднее. Транспортировка тела артиста в РФ запланирована на вечер 8 апреля.
Музыканта госпитализировали в Таиланде в конце марта. На прошлой неделе его ввели в состояние искусственной комы, поскольку врачи диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. О смерти исполнителя 4 апреля сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.
5 апреля генконсул РФ в городе Пхукет Егор Иванов рассказал, что дипведомство контактирует с представителями больницы и родственниками Ивлева по вопросу перевозки его тела в Россию.
Паша Техник – основатель группы Kunteynir, известной своими провокационными текстами. Артист с юности боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.