Генконсул в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, – российский рэпер, основатель группы Kunteynir, известной своими провокационными текстами. Артист с юности боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.