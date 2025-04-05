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Генконсул в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

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Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил смерть российского рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). Об этом сообщают «РИА Новости».

«Подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева», – заявил Иванов.

По словам дипломата, генконсульство контактирует с представителями больницы и родственниками скончавшегося рэпера и помогает в перевозке его тела в Россию.

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая жена. Рэпер скончался в больнице в Таиланде, его отключили от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. 

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, – российский рэпер, основатель группы Kunteynir, известной своими провокационными текстами. Артист с юности боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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