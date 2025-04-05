Генконсул в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника
Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил смерть российского рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). Об этом сообщают «РИА Новости».
«Подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева», – заявил Иванов.
По словам дипломата, генконсульство контактирует с представителями больницы и родственниками скончавшегося рэпера и помогает в перевозке его тела в Россию.
О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая жена. Рэпер скончался в больнице в Таиланде, его отключили от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.
Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, – российский рэпер, основатель группы Kunteynir, известной своими провокационными текстами. Артист с юности боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.