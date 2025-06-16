В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника
В России создадут фонд помощи наркозависимым имени рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). Его открытие анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») и мать рэпера Надежда Ивлева, передает «РИА Новости».
«Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда», – уточнил Даванков.
Ивлев умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Рэпер является основателем хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 г. Группа прекратила деятельность в 2008 г. из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал группу после своего освобождения.
13 мая Okko сообщил, что в России снимут документальный фильм о рэпере. Картина будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом станет музыкальный критик Даниил Башта (псевдоним – Даня Порнорэп).