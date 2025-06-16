В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

Ивлев умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Рэпер является основателем хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 г. Группа прекратила деятельность в 2008 г. из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал группу после своего освобождения.