Главная / Общество /

Суд отказался заочно арестовывать Акунина за неисполнение обязанностей иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовывать писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом свидетельствует картотека суда.

Чхартишвили обвиняется по по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения.

14 июля военный суд заочно приговорил Чхартишвили к 14 годам лишения свободы, штрафу в 400 000 руб. и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на четыре года. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

В топ самых упоминаемых писателей в РФ вошли Прилепин, Быков и Акунин

Общество

По данным прокуратуры, с 17 июля по 13 декабря 2023 г. Чхартишвили, находясь за пределами России, при общении по видеосвязи с двумя лицами заявил о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, «склонял собеседников к участию в таких действиях и оправдывал террористическую деятельность». В феврале 2024 г. он опубликовал в открытом доступе в канале одного из мессенджеров публикацию, содержащую публичное оправдание терроризма.

Также Чхартишвили, дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента), с 11 января по 24 апреля 2025 г. разместил как минимум 33 материала без указания соответствующей маркировки.

В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против писателя уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По его сведениям, Чхартишвили говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. его дважды признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но он продолжил размещать публикации без маркировки. В январе прошлого года МВД объявило Чхартишвили в розыск. Он живет в эмиграции с 2014 г.

