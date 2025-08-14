Суд отказался заочно арестовывать Акунина за неисполнение обязанностей иноагента

В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против писателя уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По его сведениям, Чхартишвили говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. его дважды признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но он продолжил размещать публикации без маркировки. В январе прошлого года МВД объявило Чхартишвили в розыск. Он живет в эмиграции с 2014 г.