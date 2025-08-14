Кабмин направит 1,3 млрд рублей покинувшим дома из-за обстрелов курянам
Правительство России направит почти 1,3 млрд руб. на компенсацию расходов жителям Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Украины и арендуют жилье. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте ведомства.
Меры поддержки коснутся более 21 000 семей. Средства из резервного фонда будут направлены на оплату аренды жилья в августе – октябре 2025 г. Аналогичная помощь уже оказывалась ранее – в феврале и апреле этого года.
Также утверждено выделение 9,2 млн руб. на компенсационные выплаты предпринимателям и организациям, полностью лишившимся имущества в результате вторжения ВСУ в регион. Каждый получит по 400 000 руб.
23 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление, которое предполагает выплаты размером в 195 000 руб. гражданам, проживающим вне приграничья.
В мае президент РФ Владимир Путин на встрече с Хинштейном поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока они не смогут вернуться в свои дома.