В Ростове два пострадавших от атак ребенка находятся в состоянии средней тяжести
Двое детей, пострадавших в результате атак украинских беспилотников на Ростов-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
Детский омбудсмен уточнила, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Львова-Белова добавила, что находится в контакте с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области Ириной Черкасовой. По ее информации, эвакуировано 212 местных жителей. Всего ранения получили 13 человек.
Атаки на Ростовскую область начались в ночь на 14 августа. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что при ударах беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской, а также легковые автомобили. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе поврежденных домов.
Слюсарь уточнил, что от атак пострадали 13 человек, из них семь уже получили медицинскую помощь. Остальные пострадавшие находятся в больницах. Эвакуированных жителей поврежденных домов направили в пункты временного размещения. На местах ударов работают саперы. Позднее в Ростове-на-Дону проведут оценку полученного ущерба.