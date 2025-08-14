В Ростове два пострадавших от атак ребенка находятся в состоянии средней тяжести

Атаки на Ростовскую область начались в ночь на 14 августа. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что при ударах беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской, а также легковые автомобили. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе поврежденных домов.