Фильмы Балабанова могут запретить за несоответствие традиционным ценностям

Некоторые фильмы режиссера Алексея Балабанова, снявшего «Брата» и «Жмурки», могут попасть под запрет из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям. Об этом сказала депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью «Абзацу».

«В 90-е гг. много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», – сказала она.

Под запрет могут попасть и другие фильмы 80-х и 90-х. Депутат рассказала, что имеет смысл их отсмотреть на предмет соответствия традиционным ценностям.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения для фильмов, содержащих материалы, дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Кроме того, закон расширяет понятие «показ фильма»: теперь под ним подразумевается не только демонстрация в кинотеатрах, но и распространение через аудиовизуальные онлайн-сервисы. Их владельцы, предоставляющие доступ к фильмам за плату или при просмотре рекламы и имеющие более 100 000 российских пользователей в сутки, обязаны блокировать доступ к материалам, содержащим запрещенный контент, по требованию Роскомнадзора – в течение 24 часов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г. Как сообщали «Ведомостям» в Минкульте, после принятия Госдумой 22 июля закона о защите традиционных ценностей в киноиндустрии будут также разработаны дополнительные документы, позволяющие определить порядок выдачи заключений о фильмах и взаимодействия Министерства культуры с Роскомнадзором в этой связи.

