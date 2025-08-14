Фильмы Балабанова могут запретить за несоответствие традиционным ценностям

Кроме того, закон расширяет понятие «показ фильма»: теперь под ним подразумевается не только демонстрация в кинотеатрах, но и распространение через аудиовизуальные онлайн-сервисы. Их владельцы, предоставляющие доступ к фильмам за плату или при просмотре рекламы и имеющие более 100 000 российских пользователей в сутки, обязаны блокировать доступ к материалам, содержащим запрещенный контент, по требованию Роскомнадзора – в течение 24 часов.