Гладков: при атаке 32 беспилотников на Белгород пострадали пять человек
Белгород подвергся атаке 32 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, силы ПВО сбили 13 дронов, при атаках пострадали пять мирных жителей.
«Вчера при атаках на город были ранены двое, они продолжают лечение амбулаторно. Из троих раненых сегодня утром двое госпитализированы, женщина отпущена на амбулаторное лечение», – уточнил глава региона.
По его словам, повреждены здание правительства Белгородской области, торговый объект, 10 квартир в пяти многоквартирных домах, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из которых уничтожены огнем.
Глава региона рассказывал, что все госучреждения в Белгороде на два дня решили перевести на дистанционный режим работы. Бизнесу также было рекомендовано отпустить сотрудников на удаленку для их безопасности.
Утром 14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что удары пришлись на гражданские объекты и жилые дома.
СК возбудил уголовные дела о теракте после атак на Белгород и Ростов-на-Дону. Ведомство устанавливает украинских военных, причастных к обстрелам, а также командиров, отдавших приказы.