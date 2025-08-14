Газета
Главная / Общество /

В результате атаки ВСУ в Ростове-на-Дону пострадали 20 зданий

Ведомости

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотниками со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы и припаркованные рядом автомобили, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. 

По его данным, на данный момент принято 175 заявлений. Оперативно работает комиссия, ведется работа по установлению причиненного ущерба. На месте происшествия развернут мобильный пункт полиции, добавил губернатор.

Утром 14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Сообщалось, что удары пришлись на гражданские объекты и жилые дома. Слюсарь говорил, что при ударах беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской, а также легковые автомобили. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе поврежденных домов.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела о теракте после атак на Белгород и Ростов-на-Дону. Ведомство устанавливает украинских военных, причастных к обстрелам, а также командиров, отдавших приказы.

