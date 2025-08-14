В результате атаки ВСУ в Ростове-на-Дону пострадали 20 зданий

Утром 14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Сообщалось, что удары пришлись на гражданские объекты и жилые дома. Слюсарь говорил, что при ударах беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской, а также легковые автомобили. В городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе поврежденных домов.