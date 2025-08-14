В Анкоридже за день до саммита Путина и Трампа вандал забросал кирпичами собор

Саммит Путина и Трампа состоится 15 августа. По данным CNN, переговоры пройдут на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В Кремле подчеркивали, что не стоит забегать вперед в ожиданиях от саммита. Также отмечалось, что подписания итоговых документов не планируется.