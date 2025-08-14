В Анкоридже за день до саммита Путина и Трампа вандал забросал кирпичами собор
В Анкоридже на Аляске, где 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, мужчина забросал кирпичами церковь Святого Семейства. Об этом сообщает издание Alaska's News Source.
В результате нападения повреждены окна собора, а также расположенный рядом книжный магазин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия вандала. Настоятель Джеймс Мур рассказал, что магазин до этого дважды подвергался нападениям, но случай с повреждением церкви произошел впервые.
Саммит Путина и Трампа состоится 15 августа. По данным CNN, переговоры пройдут на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В Кремле подчеркивали, что не стоит забегать вперед в ожиданиях от саммита. Также отмечалось, что подписания итоговых документов не планируется.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News Radio оценил вероятность неудачи предстоящей встречи в 25%.