Стратостат подняли над заливом Аляска для контроля воздушного пространства
Над заливом Аляска запущен стратостат, обеспечивающий постоянный мониторинг воздушного пространства. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Анкоридж», которая отвечает за контроль авиационного трафика над Аляской и прилегающими морскими территориями.
«Стратостат работает на высоте около 20 км и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль», – пояснил представитель службы.
По его словам, все пользователи воздушного пространства в этом районе были заранее уведомлены о запуске аппарата.
