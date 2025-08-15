ТАСС: куратора убийства начальника РХБЗ объявили в международный розыск

По информации источника ТАСС, организатор убийства обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать для его родственника Ахмаджона Курбонова жилье. В интернете он нашел подходящее жилье, получил от куратора денежные средства для оплаты и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать Курбонову ключи. Точиев познакомился с куратором, выходцем из Средней Азии, в 2022 г. в колонии общего режима, когда отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали приятельские отношения.