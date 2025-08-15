Газета
Главная / Общество /

ТАСС: куратора убийства начальника РХБЗ объявили в международный розыск

Ведомости

Куратора убийц начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что личность куратора установлена. На момент совершения преступления он находился в Дубае.

По информации источника ТАСС, организатор убийства обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать для его родственника Ахмаджона Курбонова жилье. В интернете он нашел подходящее жилье, получил от куратора денежные средства для оплаты и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать Курбонову ключи. Точиев познакомился с куратором, выходцем из Средней Азии, в 2022 г. в колонии общего режима, когда отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали приятельские отношения.

17 декабря 2024 г., когда Поликарпов и Кириллов выходили из подъезда, Курбонов дистанционно запустил взрывное устройство, мощность которого составляла примерно 500 г в тротиловом эквиваленте. Оно было установлено на самокате.

Падиева арестовали 16 января, он проходит по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

20 января Падиев вместе с Точиевым и Курбоновым были внесены в перечень террористов и экстремистов.

