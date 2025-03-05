Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова
Московский городской суд оставил неизменным решение суда первой инстанции об аресте Рамазана Падиева, который обвиняется в соучастии в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, передает ТАСС.
«Решение суда первой инстанции об избрании Рамазану Падиеву меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», – процитировало агентство судью.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Падиев был арестован 16 января, он проходит по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Следствие полагает, что Падиев вместе с другим фигурантом дела Батуханом Точиевым организовывали место укрытия для исполнителя, а третий фигурант Ахмаджон Курбонов привел в действие взрывное устройство рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и Поликарпов.