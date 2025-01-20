Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова внесены в перечень террористов
Трех фигурантов дела об убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
В перечне находятся Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Ахмаджон Курбонов.
Следственный комитет установил, что к преступлению также причастны Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они организовывали место укрытия для исполнителя.
Ахмаджон Курбонов привел в действие взрывное устройство рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
17 декабря произошло убийство генерала Кириллова. Взрыв произошел на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и Поликарпов.