Пять человек погибли и 100 пострадали при взрыве на заводе в Рязанской области
В результате взрыва на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли пять человек. Еще более 100 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Малков прибыл на место происшествия, где заслушал доклады о текущей ситуации и поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. В регионе создан штаб по ликвидации ЧС.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области произошел взрыв, после чего начался пожар. Здание порохового цеха было полностью разрушено. Для ликвидации последствий инцидента задействованы 70 специалистов МЧС и 28 единиц техники.
Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется работа над установлением обстоятельств произошедшего. В рамках расследования дела следователи проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам.