Гладков: атака дронов ВСУ на Белгород длится третьи сутки

14 августа сообщалось о массированной атаке, в результате которой в Белгороде были повреждены жилые дома, машины и здание областного правительства. В городе даже пришлось временно перевести большую часть работников госструктур и компаний на удаленный формат работы. Также был введен запрет на массовые мероприятия.