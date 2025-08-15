Газета
Главная / Общество /

Гладков: атака дронов ВСУ на Белгород длится третьи сутки

Ведомости

ВСУ третий день подряд наносят удары по Белгороду при помощи БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, удары приходятся по гражданской инфраструктуре – административным зданиям, учреждениям спорта, культуры и здравоохранения.

«А враг продолжает бить по Белгороду, зная, что военных объектов здесь не было и нет», – написал он.

Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Политика / Международные отношения

Гладков поблагодарил подразделения Минобороны, МВД, Росгвардии, а также бойцов «Орлана» и «Барс-Белгород» за защиту жителей. Он подчеркнул, что главная мера безопасности сейчас – своевременное оповещение о движении дронов, что позволяет спасать жизни.

До этого военные сообщали, что с 14:00 до 15:00 дежурные силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Еще 11 дронов были уничтожены в период с 11:00 до 14:00 мск.

Ночью 15 августа Минобороны сообщало о перехвате и уничтожении 53 украинских беспилотников над девятью регионами России и Азовским морем. Шесть из них были сбиты в Белгородской области.

14 августа сообщалось о массированной атаке, в результате которой в Белгороде были повреждены жилые дома, машины и здание областного правительства. В городе даже пришлось временно перевести большую часть работников госструктур и компаний на удаленный формат работы. Также был введен запрет на массовые мероприятия.

