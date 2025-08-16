В Рязанской области объявили траур после гибели людей при взрыве на заводе

15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха было полностью разрушено. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 130 пострадали. Спасатели МЧС разбирают завалы на месте происшествия, кинологические расчеты обследуют разрушенные конструкции. Последствия взрыва ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.