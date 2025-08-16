В Рязанской области объявили траур после гибели людей при взрыве на заводе
В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе региона. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем Telegram-канале.
В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждения культуры, телерадиокомпании и организации призвали отменить развлекательные мероприятия.
Малков выразил соболезнования близким и родным погибших и пожелал выздоровления тем, кто получил ранения. Он заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха было полностью разрушено. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 130 пострадали. Спасатели МЧС разбирают завалы на месте происшествия, кинологические расчеты обследуют разрушенные конструкции. Последствия взрыва ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.
Следственное управление СК по региону возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего.