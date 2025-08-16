Отец и сын погибли в Курской области при атаке беспилотника
Отец с несовершеннолетним сыном погибли в результате атаки украинского беспилотника в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, из-за атаки загорелся автомобиль, мужчина 52 лет и его 13-летний сын скончались на месте. Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 16 августа системы противовоздушной обороны перехватили 29 украинских беспилотников. Атаки были отражены над Ростовской, Курской, Белгородской и Брянской областями, Ставропольским и Краснодарским краем, а также акваторией Азовского моря.
На фоне атак губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что обстановка в регионе, особенно в его приграничных районах, меняется ежедневно, причем часто не в лучшую сторону. Он указал, что за последние дни ситуация изменилась в Белгороде из-за роста ударов дронов. Власти стараются предпринимать дополнительные меры по защите населения. К примеру, в городе нарастили состав скорой помощи на четыре медицинские бригады.