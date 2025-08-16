Отец и сын погибли в Курской области при атаке беспилотника

На фоне атак губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что обстановка в регионе, особенно в его приграничных районах, меняется ежедневно, причем часто не в лучшую сторону. Он указал, что за последние дни ситуация изменилась в Белгороде из-за роста ударов дронов. Власти стараются предпринимать дополнительные меры по защите населения. К примеру, в городе нарастили состав скорой помощи на четыре медицинские бригады.