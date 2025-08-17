ТАСС: следствие по делу об убийстве генерала Кириллова окончено
Следователь объявил об окончании предварительного следствия в отношении обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на судебные материалы Басманного районного суда.
В ходатайстве следователя о продлении меры пресечения обвиняемым говорится, что сейчас выполнены соответствия ст. 215 УПК РФ (окончание предварительного следствия с обвинительным заключением) и ст. 216 (ознакомление потерпевшего или его представителя с материалами уголовного дела). Затем обвиняемых и защитников ознакомят с материалами уголовного дела.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб.
Подозреваемый в исполнении убийства гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов был задержан 18 декабря и помещен в СИЗО. Следственный комитет установил, что к преступлению также причастны Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они организовывали место укрытия для исполнителя. 20 января фигуранты дела были внесены в перечень террористов и экстремистов.