Общество

В Госдуме призвали запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Иностранные граждане должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Так он прокомментировал ТАСС проблему переполненных детских садов и школ в ряде регионов.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов – хотя многие субъекты Федерации отказались от них и небо не упало, но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», – сказал он.

По его данным, многие из приезжающих в Россию мигрантов не собираются работать, но едут со своими семьями, и «получается, что в детских садах мест нет».

Запрет мигрантам ввозить в Россию семьи вызвал озабоченность в Казахстане

Общество

Тема запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию ранее уже обсуждалась в Госдуме, также был разработан соответствующий законопроект. В сентябре 2024 г. председатель нижней палаты Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников.

В ноябре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства об инициативе партии о запрете трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению Слуцкого, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах». В том же месяце правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.

