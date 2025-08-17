В Госдуме призвали запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

В ноябре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства об инициативе партии о запрете трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению Слуцкого, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах». В том же месяце правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.