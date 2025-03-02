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Запрет мигрантам ввозить в Россию семьи вызвал озабоченность в Казахстане

Ведомости

Обсуждаемые законодательные поправки, которые вводят запрет для мигрантов ввозить в Россию свои семьи, вызывает озабоченность в Казахстане, рассказал «РИА Новости» посол республики в РФ Даурен Абаев.

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», – сказал он.

Посол напомнил о создании Евразийского экономического союза, основой которого, как указал он, является обеспечение четырех свобод – «движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы». Абаев отметил, что в договоре о ЕАЭС заложено право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов союза без получения разрешений на работу, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта.

«Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», – добавил посол.

В сентябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. В ноябре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства об инициативе партии о запрете трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению Слуцкого, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах». В том же месяце правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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