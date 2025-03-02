Запрет мигрантам ввозить в Россию семьи вызвал озабоченность в Казахстане
Обсуждаемые законодательные поправки, которые вводят запрет для мигрантов ввозить в Россию свои семьи, вызывает озабоченность в Казахстане, рассказал «РИА Новости» посол республики в РФ Даурен Абаев.
«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», – сказал он.
Посол напомнил о создании Евразийского экономического союза, основой которого, как указал он, является обеспечение четырех свобод – «движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы». Абаев отметил, что в договоре о ЕАЭС заложено право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов союза без получения разрешений на работу, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта.
«Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», – добавил посол.
В сентябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. В ноябре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства об инициативе партии о запрете трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению Слуцкого, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах». В том же месяце правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.