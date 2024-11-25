Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, поскольку есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. 11 сентября Володин заявил, что есть понимание, что большинство депутатов поддержат инициативу о запрете мигрантам привозить семьи.