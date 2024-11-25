Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи
Правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проекта отзыва кабинета министров.
«Законопроект нуждается в существенной доработке», – говорится в документе.
Подобные изменения, по версии кабмина, могут создать правовую неопределенность. Нормы законопроекта должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.
Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.
4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, поскольку есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. 11 сентября Володин заявил, что есть понимание, что большинство депутатов поддержат инициативу о запрете мигрантам привозить семьи.
Спикер нижней палаты также говорил о законопроекте, который связан с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства, добавил спикер. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного года до двух лет.