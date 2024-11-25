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Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Ведомости

Правительство рекомендовало доработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проекта отзыва кабинета министров.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», – говорится в документе.

Подобные изменения, по версии кабмина, могут создать правовую неопределенность. Нормы законопроекта должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.

Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.

4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, поскольку есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. 11 сентября Володин заявил, что есть понимание, что большинство депутатов поддержат инициативу о запрете мигрантам привозить семьи.

Спикер нижней палаты также говорил о законопроекте, который связан с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства, добавил спикер. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного года до двух лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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