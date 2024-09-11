Володин анонсировал законопроект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи

4 сентября Володин на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре уже говорил, что прибывающие в Россию трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций не должны привозить с собой в страну своих родственников. По словам спикера, за приехавшего в РФ иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.