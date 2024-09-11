Володин анонсировал законопроект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи
В России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Видеофрагмент из интервью спикера телеканалу «Россия 24» опубликовал Telegram-канал нижней палаты парламента.
«Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи. Подход такой мы сейчас стараемся реализовать уже в виде федерального закона», – сказал Володин.
Кроме того, есть законопроект, который связан с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства, добавил спикер. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного года до двух лет.
4 сентября Володин на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре уже говорил, что прибывающие в Россию трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций не должны привозить с собой в страну своих родственников. По словам спикера, за приехавшего в РФ иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.
Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.