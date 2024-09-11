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Володин анонсировал законопроект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи

Ведомости

В России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Видеофрагмент из интервью спикера телеканалу «Россия 24» опубликовал Telegram-канал нижней палаты парламента.

«Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи. Подход такой мы сейчас стараемся реализовать уже в виде федерального закона», – сказал Володин.

Кроме того, есть законопроект, который связан с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства, добавил спикер. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного года до двух лет.

4 сентября Володин на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре уже говорил, что прибывающие в Россию трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций не должны привозить с собой в страну своих родственников. По словам спикера, за приехавшего в РФ иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие. 

Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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