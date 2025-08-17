Газета
Главная / Общество /

«Известия»: спрос на репетиторов по ЕГЭ вырос вдвое

Ведомости

В России отметили рост спроса на репетиторов по ЕГЭ – он вырос вдвое в августе 2025 г. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на руководителя отдела поискового маркетинга «Профи.ру» Марию Сафонову и руководителя пресс-службы hh.ru в регионах Марию Бузунову.

На подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку спрос вырос на 20%, на репетиторов по подготовке к сдаче профильной математики – на 17%. Растет спрос и на преподавателей азиатских языков: японского, китайского и корейского.

Другие востребованные предметы, по данным hh.ru, – физика, литература, химия, информатика и робототехника. Сильный спрос отмечен в Ставропольском крае (на 111%), Иркутской (86%) и Челябинской областях (62%), в Красноярском крае (33%) и Башкирии (55%). Слабый рост в 8% отмечен в Москве, а в Санкт-Петербурге зафиксировали падение спроса на 19%.

Музаев заявил о возможности сдачи ЕГЭ без помощи репетитора

Общество

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам учащиеся сдают на выбор.

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Почти 682 000 человек приняли участие в основном периоде сдачи ЕГЭ-2025 (в 2024 г. их было более 665 000 человек), из них свыше 631 000 – выпускники этого года, сообщал Рособрнадзор. 6820 участников сдали по одному предмету на 100 баллов, 331 человек – по два, 13 человек – три, и одна выпускница из Москвы – по четырем.

«Ведомости» писали, что в последние годы средний балл ЕГЭ растет. В 2024 г. он достиг 66 баллов по сравнению с 59,9 балла в 2015 г.

