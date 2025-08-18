СК России возбудил дела о терактах после атак ВСУ по гражданским объектам

В СК также напомнили об атаках беспилотников в Воронеже, где был поврежден многоквартирный дом, в Нижегородской области, в результате чего пострадал участок линии электропередачи, и в Астраханской области – с повреждениями трюма гражданского судна. В рамках этих случаев было возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). За такие преступления в кодексе предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.