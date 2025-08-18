Газета
Главная / Общество /

СК России возбудил дела о терактах после атак ВСУ по гражданским объектам

Ведомости

СК России возбудил уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в российских регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Следователи оценивают причиненный ущерб и устанавливают личности тех, кто участвовал в подготовке ударов.

Одним из терактов стала попытка ВСУ атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Десногорске 17 августа. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией объекта. Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии). Такие преступления влекут наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

В СК также напомнили об атаках беспилотников в Воронеже, где был поврежден многоквартирный дом, в Нижегородской области, в результате чего пострадал участок линии электропередачи, и в Астраханской области – с повреждениями трюма гражданского судна. В рамках этих случаев было возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). За такие преступления в кодексе предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотника. Атаки были отражены в небе над Тамбовской, Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской областями, акваториями Азовского и Черного морей, а также в Краснодарском крае и Крыму.

