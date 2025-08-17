ФСБ сообщила о срыве попытки Украины атаковать Смоленскую АЭС

ФСБ сообщила о срыве попытки Украины атаковать Смоленскую АЭСБеспилотник противника был перехвачен при помощи средств радиоэлектронной борьбы
Украинский беспилотник нейтрализовали над территорией Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявили в ФСБ России.
Дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», – говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило, что дрон перехватили в воздушном пространстве Смоленской области на подлете к станции.
Смоленская АЭС находится на юге Смоленской области в 3 км от города Десногорск и 150 км от Смоленска. Станция расположена на правом берегу Десногорского водохранилища.
5 апреля, в период действия взаимного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, из-за атаки с украинского стороны в Смоленской области произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская», заявляли в Минобороны.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют территории возле Запорожской АЭС и города Энергодара, сообщают российские власти. Находящаяся под контролем РФ с 2022 г. станция подвергалась атаке 12 августа. Глава Запорожской области Евгений Балицкий тогда заявил, что ситуация контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей.
Директор российской администрации ЗАЭС Юрий Черничук говорил, что в результате обстрела вблизи территории Запорожской АЭС оборудование станции не пострадало.