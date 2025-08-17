ФСБ сообщила о срыве попытки Украины атаковать Смоленскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют территории возле Запорожской АЭС и города Энергодара, сообщают российские власти. Находящаяся под контролем РФ с 2022 г. станция подвергалась атаке 12 августа. Глава Запорожской области Евгений Балицкий тогда заявил, что ситуация контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей.