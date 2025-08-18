Газета
Главная / Общество /

Росатом: попытка атаки на Смоленскую АЭС не повлияла на работу станции

Ведомости

Попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую АЭС при помощи беспилотника не повлияла на работу станции, все три энергоблока находятся в работе. Об этом сообщил «Росатом», передает «РИА Новости».

В госкорпорации уточнили, что радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Тем не менее, в результате детонации дрона повреждены несколько окон в здании энергоблока №3.

«Ущерб незначительный, пострадавших нет», – заключили в «Росатоме».

17 августа в ФСБ России сообщили, что над территорией Смоленской АЭС был нейтрализован украинский беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что дрон перехватили в воздушном пространстве Смоленской области на подлете к станции.

На следующий день Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в российских регионах. Речь идет, в том числе, и об атаке на Смоленскую АЭС. Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии). Сейчас следователи оценивают причиненный ущерб и устанавливают личности тех, кто участвовал в подготовке ударов.

