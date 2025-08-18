Росатом: попытка атаки на Смоленскую АЭС не повлияла на работу станции

На следующий день Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в российских регионах. Речь идет, в том числе, и об атаке на Смоленскую АЭС. Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии). Сейчас следователи оценивают причиненный ущерб и устанавливают личности тех, кто участвовал в подготовке ударов.