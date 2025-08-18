Певца Шарлота переведут в колонию общего режима за нарушение правил
Певца Эдуарда Шарлота, осужденного в 2024 г., переведут из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Он нарушал режимные требования, а также настраивал других осужденных «к отрицательно направленному поведению». Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Самарской области.
Постановление Центрального районного суда Тольятти о переводе Шарлота пока не вступило в законную силу.
Летом 2023 г. артист разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.
27 декабря прошлого года Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Певец был осужден по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ).
В апреле Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов.