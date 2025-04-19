Певец Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов
Российского певца Эдуарда Шарлота, который был осужден по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания, исключили из списка террористов и экстремистов, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.
Из перечня террористов и экстремистов, помимо Шарлота, были исключены еще пять физических лиц.
Летом 2023 г. артист разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.
27 декабря прошлого года Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Певец был осужден по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). В конце января областная прокуратура сообщила, что направила апелляционное представление на мягкость приговора. В апреле четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений.