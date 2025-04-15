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Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту в 5,5 года колонии

Ведомости

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор певцу Шарлоту (настоящее имя – Эдуард Шарлот) без изменений. Об этом сообщает «РИА Новости».

По решению суда жалобы прокуратуры Самарской области об ужесточении наказания для артиста также остались без удовлетворения.

Шарлот осужден по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). 27 декабря Самарский областной суд приговорил его к 5,5 года колонии-поселения.

В конце января областная прокуратура сообщила, что направила апелляционное представление на мягкость приговора.

Летом 2023 г. певец разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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