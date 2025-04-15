Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту в 5,5 года колонии
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор певцу Шарлоту (настоящее имя – Эдуард Шарлот) без изменений. Об этом сообщает «РИА Новости».
По решению суда жалобы прокуратуры Самарской области об ужесточении наказания для артиста также остались без удовлетворения.
Шарлот осужден по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). 27 декабря Самарский областной суд приговорил его к 5,5 года колонии-поселения.
В конце января областная прокуратура сообщила, что направила апелляционное представление на мягкость приговора.
Летом 2023 г. певец разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.