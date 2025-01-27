Прокуратура потребовала изменить приговор певцу Шарлоту на более жесткий
Прокуратура Самарской области сочла приговор – 5,5 г. в колонии-поселении певцу Эдуарду Шарлоту – слишком «мягким» и требует пересмотра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее он был признан виновным по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания).
Как сообщило ведомство, оно уже направило апелляционное представление на мягкость приговора. «Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», – заявили в прокуратуре. Апелляционную жалобу на приговор подала защита певца, об этом агентству рассказал его отец Валерий. В Самарском областном суде подтвердили факт поступления апелляций, уточнив, что рассматривать их будет Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
27 декабря 2024 г. Самарский облсуд приговорил певца Шарлота к 5,5 года. Ранее гособвинение просило назначить певцу 7 лет 5 месяцев колонии. Прокуратура также отмечала, что из обвинения нужно исключить статьи о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и о похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ). Сторона защиты просила оправдать Шарлота.
В ноябре Московский патриархат направил судье Самарского облсуда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту Шарлота, писал «Коммерсантъ». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также простил артиста.
Летом 2023 г. певец разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Против Шарлота возбудили уголовные дела, он был взят под стражу. 18 октября его арест был продлен до 24 марта 2025 г.