МЧС: число пострадавших при взрыве в Рязанской области выросло до 154
Число пострадавших при взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 154 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
«По уточненной информации, 154 человека пострадали, из них 20 погибли», – заявили в ведомстве.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы: на площади 3000 кв. м уже разобрана половина разрушенных конструкций, кинологи обследовали все помещения. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и их близким.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.