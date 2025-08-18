МЧС: количество погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 23
Количество погибших в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области выросло до 23 человек, сообщили в МЧС России.
Спасатели извлекли из-под завала одного погибшего и одного еще живого человека. Он скончался уже в больнице, уточнили спасательные службы.
В МЧС рассказали, что в поселке Лесной все еще проводятся работы по трем основным участкам. На 3000 квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Все помещения обследовали кинологи в поисках живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим.