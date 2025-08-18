МЧС: количество погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 23

В МЧС рассказали, что в поселке Лесной все еще проводятся работы по трем основным участкам. На 3000 квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Все помещения обследовали кинологи в поисках живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим.