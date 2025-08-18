Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию защиты Додика
Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию защиты президента Республики Сербской Милорада Додика относительно решения о прекращении его мандата на посту главы автономии. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
В сообщении суда говорится, что совет апелляционной палаты признал апелляцию Додика необоснованной.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении мандата Додика. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик также отказался покидать пост президента.
18 августа стало известно, что референдум о доверии населения к решениям властей Республики Сербской пройдет в конце сентября. Додик отметил, что на голосовании жители республики смогут выразить мнение о том, согласны ли они с ключевыми решениями Шмидта. Руководство Республики Сербской не признает его легитимность.