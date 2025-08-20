Газета
Главная / Общество /

Перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Ведомости

Перевозчики автомобиля со взрывным устройством для совершения теракта на Крымском мосту, который был предотвращен ФСБ РФ, были задержаны в Краснодарском крае. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным агентства, пособников спецслужб Украины, которые перевозили на автовозе машину, начиненную взрывчаткой, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской. Неподалеку был элеватор, в трех минутах езды – железнодорожная станция.

О предотвращении ФСБ теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы, стало известно 18 августа. ЦОС сообщала, что машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. С помощью частного перевозчика планировалось переправить машину в Краснодарский край, где ее должен был забрать другой водитель. Последний, не подозревая об угрозе, мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. Возбуждено уголовное дело.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, террористы, пытавшиеся взорвать Крымский мост, перевозили в авто 130 кг взрывчатки, замаскированной под батарею.

