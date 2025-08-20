Перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

О предотвращении ФСБ теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы, стало известно 18 августа. ЦОС сообщала, что машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. С помощью частного перевозчика планировалось переправить машину в Краснодарский край, где ее должен был забрать другой водитель. Последний, не подозревая об угрозе, мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. Возбуждено уголовное дело.