В РФ могут появиться штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

С 1 июля в России проиндексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Индексация тарифов произойдет в пределах уровня прогнозируемой инфляции. Представитель Минстроя заявлял, что в последние годы тарифы на ЖКУ росли медленней, чем цены на топливо, товары и услуги поставщиков в этой сфере. В ведомстве добавили, что индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и отопление необходима для устойчивого финансирования коммунальных услуг и модернизации инфраструктуры.