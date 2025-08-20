Газета
В РФ могут появиться штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

Ведомости

В России могут ввести штрафы за выявленные нарушения перед началом отопительного сезона, они будут грозить теплоснабжающим и теплосетевым организациям. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поправки Минэнерго, одобренные правкомиссией по законопроектной деятельности.

Согласно материалу, изменения вносятся в ст. 9.24 КоАП РФ (нарушение законодательства о теплоснабжении). Статью дополнят новыми составами административного правонарушения. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 руб., для должностных лиц – административный штраф от 2000 до 4000 руб., для юридических лиц – административный штраф 5000-10 000 руб.

Госдума может рассмотреть законопроект в IV квартале 2025 г.

Отопительный сезон в каждом регионе России стартует в разное время. При этом существует общий регламент подачи тепла, которому следуют администрации городов РФ, отмечали «Ведомости». Общего графика наступления отопительного сезона в России нет, а решение о начале отопительного сезона принимают местные власти.

В России с 1 июля начнется плановая индексация тарифов на ЖКУ

Экономика

В Москве один из самых долгих отопительных периодов среди мегаполисов мира: 220-230 дней. Протяженность тепловых сетей составляет 18 000 км.

С 1 июля в России проиндексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Индексация тарифов произойдет в пределах уровня прогнозируемой инфляции. Представитель Минстроя заявлял, что в последние годы тарифы на ЖКУ росли медленней, чем цены на топливо, товары и услуги поставщиков в этой сфере. В ведомстве добавили, что индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и отопление необходима для устойчивого финансирования коммунальных услуг и модернизации инфраструктуры.

