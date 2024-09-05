Отопительный сезон 2024-2025 в России: когда начинается и как подготовиться

Отопительный сезон 2024-2025 в России: когда начинается и как подготовитьсяСроки подачи тепла в жилые дома и температурные нормы
Специалисты коммунальных служб завершают подготовку к отопительному сезону 2024-2025 гг. В каждом регионе он стартует в разное время, но при этом существует общий регламент подачи тепла, которому следуют администрации городов РФ.
Подготовка к отопительному сезону
В Москве один из самых долгих отопительных периодов среди мегаполисов мира: 220-230 дней. Протяженность тепловых сетей составляет 18 000 км. Как рассказали в пресс-службе ПАО МОЭК, главным элементом подготовки тепловых сетей являются гидравлические испытания трубопроводов – именно с ними связаны отключения горячей воды на 10 дней, в период с середины мая до 25 августа. Второй элемент – температурные испытания в последнюю неделю августа. Третий элемент – выполнение плановых ремонтов, перекладок сетей и замен оборудования.
«Для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей протяженностью от 2 до 10 км, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и обеспечивает нагрев горячей воды в подключенных к ним домах», – поясняет представитель пресс-службы ПАО МОЭК.
Отключенные трубопроводы расхолаживаются до 40 градусов – кстати, только на это из десяти отведенных дней уходят целые сутки. Далее в них специальным мощным насосом увеличивается давление на четверть выше рабочего для проверки на прочность и плотность. Таким образом, в случае утечки выявляются потенциально ненадежные участки. Они ремонтируются или заменяются, затем давление повышается повторно. При успешном пройденном испытании сеть сдается в работу.
Также в конце августа проводятся температурные испытания трубопроводов – своеобразный стресс-тест, имитирующий нагрузку на систему в пики зимних холодов. В сеть подается теплоноситель с температурой свыше 130 градусов: моделируется ситуация, которая бывает при холодах ниже -17 градусов. Здесь отслеживается прочность труб при деформации (расширение-сжатие) в ходе нагревания и остывания металлических стенок. При гидравлических и температурных испытаниях выявляются потенциально ненадежные участки, которые в отопительный период могут привести к повреждениям.
Алгоритм действий в случае похолодания зимой одинаков как для стандартных погодных условий, так и для экстремальных, поясняет сотрудник пресс-службы ПАО «МОЭК». При аномальных морозах оперативный персонал переходит на усиленный режим работы. На дежурство выходят дополнительные аварийные бригады; для отработки заявок увеличивается число сотрудников контакт-центра и количество дежурного персонала компании в целом. В режиме постоянной готовности дежурят 42 аварийно-ремонтные бригады, оснащенные необходимым инструментом и расходными материалами.
В течение года проходят аварийные тренировки, в которых отрабатываются действия по устранению неполадок. Например, при повреждении тепловой сети, подключенные к ней дома/микрорайоны могут быть переключены по резервной схеме на другую магистраль или вообще на другой источник тепла.
Когда начинается отопительный сезон в Москве
Решение о начале отопительного периода принимает администрация каждого отдельного муниципалитета в соответствии с температурными показателями. Постановлением правительства РФ №354 установлен норматив: «отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или выше 8 градусов Цельсия соответственно».
Однако отопительный сезон может быть начат и раньше – когда синоптики прогнозируют устойчивый тренд на похолодание. В столице решение о старте отопительного сезона принимается правительством Москвы. Как правило, отопительный сезон здесь начинается в третьей декаде сентября.
По данным ПАО МОЭК, за последние годы раньше всего отопительный сезон в столице начался в 2021 г. – 13 сентября. Например, в прошлом году – только 3 октября. В первую очередь подача тепла осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности. Подключение проводится одновременно во всех районах Москвы.
В европейской части России первым регионом, где стартует отопительный сезон, обычно является Ненецкий автономный округ. После подачи тепла в Нарьян-Маре «горячий» период начинается у энергетиков Мурманска, Архангельска, Вологды, Петрозаводска. В целом раньше всех в России отопительный сезон начинается в якутском Чокурдахе, где среднесуточная температура достигает низких значений в первой декаде августа. В 20-х числах августа традиционно запускают отопление в Хатанге Красноярского края, несколькими дня позже – в чукотском Анадыре. Уже в течение сентября отапливать приходится почти 70% территории страны, отмечают в Gismeteo.
Кроме того, в России есть города, где без отопления нельзя прожить даже в июле. Например, на мысе Шмидта и острове Диксон среднесуточная температура вообще не поднимается выше +6.
График наступления отопительного сезона в регионах России
Общего графика наступления отопительного сезона в России нет. На начало сентября 2024 г. о старте подачи тепла в жилые дома сообщили на Камчатке, в Якутии, нескольких городах Кемеровской области и ХМАО.
В Надыме (ЯНАО), Инте (Коми) и Норильске (Красноярский край) отопительный сезон стартовал 5 сентября. В Тындинском округе (Амурская область), как ожидается, запуск котельных начнется 9 сентября. О готовности подать теплоснабжение в дома с середины сентября сообщили власти Калужской и Омской областей, Новосибирска.
Как узнать, когда включат отопление в вашем городе
Поскольку решение о начале отопительного сезона принимают местные власти, уточнить даты старта подачи тепла можно у городских служб ЖКХ. Их телефоны обычно размещены на сайтах правительства каждого региона. В Москве можно позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29; оставить заявку через сервис «Вызов мастера» на mos.ru или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», а также позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Тарифы на отопление в сезон 2024-2025
В Москве тарифы за тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря 2024 г. составляют от 2596,16 до 3217,19 руб. за Гкал (1162 кВт/ч.). То есть стоимость теплового квт часа составляет примерно 2 руб. 23 коп. В Подмосковье самая дешевая стоимость Гкал в городе Клин -9 и составляет 2069,20 руб. за Гкал, а самый дорогой тариф в городском округе Пушкинский – 4076, 34 руб. за Гкал.
В Санкт-Петербурге отопление при централизованном теплоснабжении на этот же период обойдется в 2111,40 руб. за Гкал или 1 руб. 82 коп. за тепловой кВт/ч. В Ханты-Мансийске нижний порог стоимости единицы тепловой энергии начинается от 1 586,06 руб. за Гкал, в Новосибирске – от 2 101,91 руб., в Красноярске – от 1 197,97 руб. до 16 201,45 руб., в Ростове-на-Дону – от 1395,70 руб., а в Краснодаре – от 1 800,92 руб. за Гкал.