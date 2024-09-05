Отопительный сезон 2024-2025 в России: когда начинается и как подготовиться

В европейской части России первым регионом, где стартует отопительный сезон, обычно является Ненецкий автономный округ. После подачи тепла в Нарьян-Маре «горячий» период начинается у энергетиков Мурманска, Архангельска, Вологды, Петрозаводска. В целом раньше всех в России отопительный сезон начинается в якутском Чокурдахе, где среднесуточная температура достигает низких значений в первой декаде августа. В 20-х числах августа традиционно запускают отопление в Хатанге Красноярского края, несколькими дня позже – в чукотском Анадыре. Уже в течение сентября отапливать приходится почти 70% территории страны, отмечают в Gismeteo.