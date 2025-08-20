Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Юлию Таратуту
Петровский суд Москвы заочно арестовал телеведущую телеканала «Дождь»
В суде пояснили, что удовлетворили ходатайство следствия и избрали Таратуте, обвиняемой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
28 апреля МВД России объявило Таратуту в розыск. Журналистка разыскивается по статье УК РФ.
4 марта Следственный комитет РФ возбудил в отношении Таратуты уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание предусматривает два года лишения свободы.
По данным ведомства, журналистка находится за пределами России. Она не предоставила в уполномоченный орган необходимые данные в установленные сроки. Уточнялось, что следствие рассматривало вопрос об объявлении Таратуты в розыск.