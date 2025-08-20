Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Юлию Таратуту

В суде пояснили, что удовлетворили ходатайство следствия и избрали Таратуте, обвиняемой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.