МВД объявило журналистку Таратуту в розыск
МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту
Журналистка разыскивается по статье УК РФ.
4 марта Следственный комитет РФ возбудил в отношении Таратуты уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание предусматривает два года лишения свободы.
По данным ведомства, журналистка находится за пределами России. Она не предоставила в уполномоченный орган необходимые данные в установленные сроки. Уточнялось, что следствие рассматривало вопрос об объявлении Таратуты в розыск.