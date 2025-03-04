СК возбудил дело против Таратуты за неисполнение обязанностей иноагента

В России 1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов, на которые будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Возможность распоряжаться этими деньгами появится только после отмены статуса иноагента. Но оттуда смогут списать по долгам. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что для зачислений выплат иноагентам будут открыты более 500 спецсчетов.