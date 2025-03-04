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СК возбудил дело против Таратуты за неисполнение обязанностей иноагента

Ведомости

СКР возбудил в отношении журналистки Юлии Таратуты (считается в России иноагентом) уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

СК уточнил, что Таратута находится за пределами РФ. Она не предоставила в уполномоченный орган необходимую информацию в установленные сроки.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты в розыск», – пояснили в ведомстве.

Минюст внес Таратуту в реестр иноагентов в декабре 2022 г. В российском законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. С 2017 г. этот статус начали присваивать СМИ, а с 2020 г. – физическим лицам.

В России 1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов, на которые будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Возможность распоряжаться этими деньгами появится только после отмены статуса иноагента. Но оттуда смогут списать по долгам. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что для зачислений выплат иноагентам будут открыты более 500 спецсчетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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