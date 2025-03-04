СК возбудил дело против Таратуты за неисполнение обязанностей иноагента
СКР возбудил в отношении журналистки Юлии Таратуты
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.
СК уточнил, что Таратута находится за пределами РФ. Она не предоставила в уполномоченный орган необходимую информацию в установленные сроки.
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты в розыск», – пояснили в ведомстве.
Минюст внес Таратуту в реестр иноагентов в декабре 2022 г. В российском законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. С 2017 г. этот статус начали присваивать СМИ, а с 2020 г. – физическим лицам.
В России 1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов, на которые будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Возможность распоряжаться этими деньгами появится только после отмены статуса иноагента. Но оттуда смогут списать по долгам. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что для зачислений выплат иноагентам будут открыты более 500 спецсчетов.