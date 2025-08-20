Блогера Алекса Лесли объявили в розыск
МВД объявило в розыск блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), против которого возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Информация доступна в базе министерства.
25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео.
27 июня сотрудники полиции задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по совету Кириллова принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сам Лесли находится за границей.