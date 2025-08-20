Yeni Alanya: загрязнение моря в Аланье может угрожать здоровью людей
Загрязнение Средиземного моря в районе турецких курортов Аланья и Анталья достигло критических уровней. Это создает угрозу для морской флоры и фауны, контакт с водой может вызвать у человека рвоту, тошноту и лихорадку. Об этом заявил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган, сообщает Yeni Alanya.
По его словам, нарушение экологического баланса моря вблизи Аланьи и Газипаши связано как с туристической деятельностью, так и с попаданием туда сельскохозяйственных отходов. Кроме того, на морской экосистеме сказываются климатическими изменениями, попадание отходов с пляжей и судов, а также чрезмерное использование пластика. Это приводит к увеличению количества микробов в морской воде, пояснил Доган.
Доцент Средиземноморского университета также подчеркнул, что одной экологической инженерии недостаточно для решения проблемы загрязнения моря. Он считает, что туристическая индустрия и сельское хозяйство должны работать в тесном сотрудничестве.
«Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», – заключил Доган.
По данным Yeni Alanya, эксперты по окружающей среде для разрешения сложившейся ситуации предложили укрепить системы управления отходами, создать совместные программы инспекций в сфере туризма и сельского хозяйства, а также увеличить распространение образовательных программ по повышению экологической сознательности граждан в регионе.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в апреле сообщала, что пляжные зоны Анапы и Темрюка Краснодарского края не соответствуют нормам по уровню загрязнения, отдых на пляжах не рекомендуется. Рекомендация ведомства связана с разливом мазута, произошедшем в декабре 2024 г.