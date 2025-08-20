Yeni Alanya: загрязнение моря в Аланье может угрожать здоровью людей

По его словам, нарушение экологического баланса моря вблизи Аланьи и Газипаши связано как с туристической деятельностью, так и с попаданием туда сельскохозяйственных отходов. Кроме того, на морской экосистеме сказываются климатическими изменениями, попадание отходов с пляжей и судов, а также чрезмерное использование пластика. Это приводит к увеличению количества микробов в морской воде, пояснил Доган.