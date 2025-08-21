Причастного к подготовке теракта на Крымском мосту задержали в Пятигорске
Одного из причастных к попытке совершения теракта на Крымском мосту задержали в Пятигорске. Об этом пишет «РИА Новости».
По данным агентства, мужчина должен был управлять начиненным взрывчаткой микроавтобусом.
18 августа ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек российско-грузинскую границу через пропускной пункт «Верхний Ларс». С помощью частного перевозчика предполагалось транспортировать машину в Краснодарский край, где ее должен был забрать другой водитель. Последний мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. Возбуждено уголовное дело.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что террористы, пытавшиеся взорвать Крымский мост, перевозили в авто 130 кг взрывчатки, замаскированной под батарею.
20 августа «РИА Новости» сообщало, что перевозчики автомобиля со взрывным устройством для совершения теракта на Крымском мосту были задержаны в Краснодарском крае.