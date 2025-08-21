Оперштаб: 153 пострадавших проходят лечение после взрыва на рязанском заводе

Здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва и пожара 15 августа. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 567 500 руб. Пострадавшие же смогут получить от 313 500 до 627 000 руб. в зависимости от тяжести ущерба здоровью. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали, предоставят помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 руб.