Оперштаб: 153 пострадавших проходят лечение после взрыва на рязанском заводе
Число пострадавших при взрыве и пожаре в цехе порохового завода «Эластик» в Рязанской области составило 153 человека. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
На 21 августа 33 пострадавших находятся на стационарном лечении. Их них 17 в лечебных учреждениях Рязани, еще 16 – в медицинских центрах Москвы. Кроме того, 120 человек проходят амбулаторное лечение.
В сообщении говорится, что продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз. Также продолжаются работы по ликвидации последствий произошедшего. Кроме того, в поселке Лесной продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
20 августа в оперштабе региона сообщили, что число жертв взрыва и в цехе завода «Эластик» увеличилось до 26 человек.
Здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва и пожара 15 августа. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 567 500 руб. Пострадавшие же смогут получить от 313 500 до 627 000 руб. в зависимости от тяжести ущерба здоровью. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали, предоставят помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 руб.