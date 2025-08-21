Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Попову до 21 ноября

Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Попову до 21 ноябряЕго обвиняют по делу о хищении более 25 млн рублей при строительстве парка «Патриот»
Второй западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Минобороны Павлу Попову до 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, суд принял соответствующее решение в закрытом режиме. Сам Попов на слушании отсутствовал из-за его госпитализации. Защита рассказала ТАСС, что обжалует решение суда.
Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщала агентству, что следственные действия в отношении Попова завершили. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 (незаконное хранение оружия), ч. 3 ст. 286 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, с 2022 по 2024 гг. Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, внося заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в документацию парка, похитили более 25 млн руб. Сообщалось, что такие действия обвиняемых причинили Минобороны ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в период с 2014 по 2024 гг. Попов получил от генерального директора «Бамстройпути» взятку в размере более 45 млн руб. Взамен экс-замминистра обороны должен был предоставить общее покровительство в процессе выполнения строительных работ.
С 2020 по 2024 гг. Попов также незаконно трудоустроил сотрудников парка «Патриот» и освободил их от выполнения служебных обязанностей. Это привело к ущербу для государства в размере свыше 8 млн руб.
17 июля Шестерова приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 000 руб. за совершение мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Также Одинцовский гарнизонный суд взыскал с Шестерова более 24 млн руб. за хищения и лишил воинского чина.