Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Попову до 21 ноября

17 июля Шестерова приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 000 руб. за совершение мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Также Одинцовский гарнизонный суд взыскал с Шестерова более 24 млн руб. за хищения и лишил воинского чина.