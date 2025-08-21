МВД объявило в розыск блогера Антона Устимова
МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и комика Антона Устимова (считается в России иноагентом) (считается в РФ иноагентом), известного как Пикули. Это следует из базы данных ведомства.
В карточке Устимова не уточняется, по какой именно статье его разыскивают.
Минюст внес блогера в реестр иноагентов в январе 2023 г. Устимов неоднократно высказывался против действий российской власти и Вооруженных сил РФ. Он не проживает на территории России с 2021 г.
20 августа МВД объявило в розыск блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), против которого возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.