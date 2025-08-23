Приставы начали конфискацию имущества певца Шарлота
Судебные приставы начали процедуру изъятия имущества у певца Эдуарда Шарлота. Об этом пишет ТАСС со ссылкой из судебные и другие материалы.
Исполнительное производство о конфискации было инициировано на основании решения Самарского областного суда. Суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Кроме того, в деле фигурировали обвинения в возбуждении ненависти и повреждении документов.
Точный перечень изымаемого имущества и его общая стоимость в материалах дела не раскрываются.
Летом 2023 г. артист разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.
27 декабря 2024 г. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Певец был осужден по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). В апреле Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов.